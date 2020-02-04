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13:33, 04 февраля 2020

Белоруссия планирует назначить своего посла в США в ближайшие месяцы после выполнения необходимых технических процедур

Белоруссия планирует назначить своего посла в США в ближайшие месяцы после выполнения необходимых технических процедур, — сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Минске отозвал своего посла из Вашингтона и выслал американского в 2008-м году после того, как США ввели санкции в отношении нескольких белорусских компаний. О возвращении американского посла в Белоруссию объявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск. Со своей стороны, Александр Лукашенко объявил о конце периода холода в отношениях Белоруссии и США. Он посоветовал Москве «не рыдать» по этому поводу. Позже Лукашенко объявил о планируемой встрече с Владимиром Путиным. Она должна состояться 7-го февраля.



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