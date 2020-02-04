«Уральские авиалинии» подтвердили, что иностранцы не были допущены на борт самолета в Екатеринбург из Китая 3 февраля

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подтвердила, что иностранные граждане не были допущены на борт самолета, вылетавшего в Екатеринбург из Китая 3-го февраля. В компании ссылаются на соответствующее распоряжение правительства. О приостановке регулярных рейсов авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан России, — сообщили РИА в пресс-службе. По данным «Коммерсанта», в самолет не пустили около 70-ти человек — граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран. По словам самих пассажиров, им сообщили, что в самолете нет мест, хотя у всех были билеты.