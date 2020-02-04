Русская православная церковь может отказаться освящать оружие массового поражения

Это предлагает совещательный орган Московского патриархата. Документ опубликован на сайте РПЦ.

Истребители-бомбардировщики, системы ПВО и другое вооружение может остаться без благословения священников. В традиции православной церкви не отражено чина освящения оружия, поэтому нужно покончить с этим, считают в Межсоборном присутствии РПЦ. Совещательном органе, который содействует её высшей церковной власти в подготовке решений по наиболее важным вопросам деятельности. В проекте документе предлагается первым делом отказаться освящать оружие массового поражения и другие виды, которые приводят к гибели людей. Оставить хотят только благословение средств передвижения, которые используют военные. В последние годы церковь не раз освящала боевые самолёты и другую военную технику, так, к примеру, в 17м году благословили зенитно-ракетные комплексы С-400, заступившие на дежурство в Крыму. Последний раз боевую технику освятили около года назад. Обряд совершили над танками Т-34, которые вернулись в Россию из Лаоса.

Проект документа из Московского патриархата направят в иерархии РПЦ для получения отзывов.