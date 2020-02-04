Президент Белоруссии подтвердил задержание глав всех сахарных заводов страны

По словам Александра Лукашенко, руководители предприятий участвовали в коррупционной схеме.

Директоры всех четырех сахарных заводов Белоруссии подозреваются в создании в Москве торгового дома, с помощью которого они получали незаконные доходы. По утверждению Лукашенко, главы предприятий продавали этой структуре сахар по бросовым ценам, а та, увеличив цену, поставляла продукт на рынок. Разницу взятками получали директоры заводов, приводит слова главы Белоруссии агентство БелТА. Лукашенко также заверил, что в ближайшие дни Комитет госбезопасности расскажет об этом деле более подробно. По его словам, фигурантов, среди которых есть и «люди с погонами», ждет «жесточайшее отношение».

О задержании директоров заводов – Дмитрия Егорова, Михаила Криштаповича, Николая Прудника и Виктора Миронова – стало известно в конце января, но официально эта информация не подтверждалась. Всего же, по данным интернет-издания tut.by, в рамках дела было задержано 11 человек.

Ранее сообщалось, что ради задержания одного из фигурантов дела в воздухе развернули пассажирский самолет, летевший из Минска в Мюнхен.