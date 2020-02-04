Пресс-секретарь парка львов «Тайган» сообщила, что в симферопольском СИЗО бизнесмен Олег Зубков отказывается от пищи

Противоречивая информация приходит по поводу голодовки, которую якобы объявил в симферопольском СИЗО бизнесмен Олег Зубков. О том, что он отказывается от пищи, сообщила ТАСС пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина. В то же время адвокат Арман Петросян говорит, что у него такой информации нет.

Адвокат директора крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова заявил, что никакой информации об объявлении им голодовки не поступало. Об этом адвокат Арман Петросян сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я вместе с уполномоченным по правам человека в Республике Крым Ларисой Панасюк посетили следственный изолятор города Симферополя для того, чтобы увидеть, какое состояние здоровья у Олега Зубкова. Состояние здоровья удовлетворительное, хотя человек находится в шоке из-за вынесенного незаконного постановления со стороны Белогорского районного суда. Насчет объявленной голодовки мне такой факт неизвестен. Подтвердить данный факт я не могу.

На момент, когда мы зашли в следственный изолятор, все было удовлетворительно», — сказал адвокат.

А.Петросян добавил, что глава республики Крым подписал ходатайство об изменении меры пресечения Зубкову, и в ближайшее время оно будет предоставлено суду.

«Я выехал в совет министров республики Крым, где получил оригинал, подписанный лично главой республики ходатайства об изменении меры пресечения содержания под стражей на личное поручительство, либо на подписку о невыезде, для передачи в Белогорский суд. Сейчас я вместе с сотрудником аппарата совета министров республики Крым выехал в Белогорский районный суд для сдачи в канцелярию суда данного ходатайства главы республики. И сегодня будем ждать немедленного принятия решения со стороны суда на предмет изменения пресечения.

Если суд незаконно проигнорирует ходатайство главы республики, и мое в том числе, то будет подана немедленно апелляционная жалоба на отмену незаконного постановления об изменении меры пресечения в отношении Зубкова Олега Алексеевича», — сказал адвокат.

Белогорский райсуд Крыма 3 февраля избрал Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 3 апреля. Причина — неявка в суд 20 января по делу об укушенной львом посетительнице «Тайгана».

Петросян добавил, что глава Крыма Аксенов подписал ходатайство об изменении меры пресечения Зубкову. В ближайшее время оно будет предоставлено суду.

Напомним, владельца крупнейшего в Европе парка львов накануне заключили под стражу на два месяца из-за неявки в суд по делу посетительницы, которую укусил лев.