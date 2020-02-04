Первый российский самолет вылетел в Китай для эвакуации россиян из Уханя, где произошла вспышка коронавируса

По последним данным, о своей готовности отправиться на родину заявили чуть более 130-ти человек. Предполагается, что эвакуированные из Китая будут отправлены на карантин. Рассматриваются три площадки. Известно, что это не Москва и не Владивосток.

Растет число российских регионов, где объявляют карантин в школах. В официальных распоряжениях, как правило, говорится о том, что это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Карантин в школах региональные власти анонсировали еще в минувшую пятницу. С 3 февраля он введен сразу во всех общеобразовательных организациях. По официальной версии, это не связано с распространением «китайского» коронавируса, а сделано из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в соседних регионах. Тем не менее, карантин был объявлен вскоре после того, как губернатор Азаров подписал экстренный план по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции и ввел «усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей». А сегодня самарское управление Роспотребнадзора сообщило о превышении в области пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом. Добавлю, детские сады, в отличие от школ, пока массово на карантин не закрываются.

Между тем, в официальном сообщении о карантине в Ульяновской области говорится о том, что это делается, в том числе, с целью недопущения распространения коронавируса.