Песков: Президент РФ получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в режиме реального времени

Президент РФ Владимир Путин получает максимально полную информацию по ситуации с распространением коронавируса в режиме реального времени. Об этом сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно (президент получает всю информацию). Это тема для получения информации в режиме реального времени. И оперативный штаб, который создан был правительством, он разумеется президента информирует», — сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос, что, по информации из регионов, медики на местах оказываются в недостаточной мере подготовленными к оперативному реагированию на подозрительные случаи, Дмитрий Песков отметил, что «это вопрос к оперативному штабу».

«Работа развернута, штаб работает. Вы знаете, что выявлено два случая заболевания коронавирусом, других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле проводимой профилактической работой.