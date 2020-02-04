Сегодня эксперты УЕФА отчитаются о своем финальном визите в Петербург, где они проверяют готовность к матчам ЧЕ

Сегодня эксперты УЕФА отчитаются о своем финальном визите в Санкт-Петербург, где они проверяют готовность города к матчам Чемпионата Европы по футболу.

Делегация УЕФА включает 25 специалистов в разных сферах организации крупных соревнований. Речь идет о продаже билетов, волонтерах, транспорте, логистике, протоколе и других направлениях. В числе приехавших заместитель исполнительного директора организации Андреас Шер. Это будет заключительный, пятый визит в город после которого будет дана оценка готовности стадиона Крестовский, построенного к чемпионату мира 2018 года и всех служб. Сенсаций на пресс-подходе не ожидается. Еще в сентябре, когда в Петербурге работали 86 экспертов, они признали, что и город, и стадион полностью удовлетворяют требованиям УЕФА. Было, в частности, отмечено прекрасное состояние арены и идеальное качество газона.

В Санкт-Петербурге пройдут 4 матча чемпионата Европы. Три встречи группового этапа, в том числе две с участием сборной России с Бельгией и Финляндией, а также один из четвертьфиналов.