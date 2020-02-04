Большая группа журналистов, политиков и ученых просят московские власти согласовать марш памяти Бориса Немцова

Текст письма публикует в своем Фейсбуке Илья Яшин. Авторы обращения отмечают, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Участники марша планируют высказаться о последних инициативах руководства России и выдвинуть свои требования.

Марш памяти Немцова запланирован на 29 февраля. Уведомление в мэрию будет подано за две недели.