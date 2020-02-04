Российские коллекторы по некоторым данным могут получить право не представляться полностью при работе с должниками

Таким образом чиновники хотят их защитить.

Вместо своего полного имени сотрудники банков и коллекторских агентств смогут называть некий персональный цифровой идентификатор. Об этом пишет сайт РБК со ссылкой на рабочую версию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности» физлиц.

Предполагается, что это должно психологически упростить работу коллектора. То есть сейчас, когда они по правилам обязаны полностью представляться, это может привести к ситуациям, когда разъяренный должник перейдет к личным угрозам, а новые нормы такую возможность исключают.

При этом, опрошенные РБК эксперты отмечают, что введение этих правил может усложнить жизнь должниками. Председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев сказал изданию, что имя сотрудника может быть необходимо при подаче жалобы, а набор цифр запомнить значительно труднее, чем имя.

В Минюсте и Федеральной службе судебных приставов, где разрабатывают этот законопроект, комментировать эту информацию отказались. Там объяснили это тем, что работа над инициативой еще не закончена.