Защита владельца крымского сафари-парка «Тайган» обжалует его арест

Бизнесмен Олег Зубков был заключен под стражу накануне из-за неявки в суд по делу об укушенной львом посетительнице.

Адвокат Олега Зубкова Арман Петросян сегодня планирует подать жалобу на решение крымского райсуда, который отправил владельца сафари-парка под арест на два месяца. По мнению защитника, глава Крыма Сергей Аксенов, который ранее пообещал поручиться за Зубкова в Верховном суде республики, поможет предпринимателю выйти из-под стражи. Решение первой инстанции Петросян назвал абсурдным, передает «Интерфакс».

В конце ноября прошлого года в отношении Зубкова было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной стал инцидент, произошедший летом 2018 года – тогда лев укусил посетительницу, которая положила руку ему на гриву во время съемки. Владелец сафари-парка ранее жаловался, что заведение уже давно пытаются закрыть, вменяя множество штрафов по надуманным причинам. После заключения в СИЗО Зубков объявил голодовку, сообщили представители парка, но ситуация пока остается неясной.

Зубков сейчас находится в следственном изоляторе в Белогорске. В ближайшее время его посетят члены Общественной наблюдательной комиссии Крыма.