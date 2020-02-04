Российские власти готовятся к возможной масштабной эпидемии коронавируса

При этом прогнозировать развитие ситуации в Минздраве не берутся. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой. На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано два случая заболевания в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших китайцы, один из них идет на поправку.

На этом фоне в России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Из-за этого в школах в некоторых регионах объявляют карантин. В Ульяновской области в приказе об объявлении карантина, между тем, содержится упоминание коронавируса. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор портала 73online.ru Кирилл Биджанов.

В Ульяновской области пока не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом.