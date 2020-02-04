Бизнесмен Олег Зубков отказался от еды в симферопольском СИЗО

Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина. По ее словам, с Зубковым, которого заключили под стражу на 2 месяца, сегодня должен встретиться адвокат. Накануне суд изменил меру пресечения бизнесмену из-за того, что он не явился на судебное заседание 20-го января по делу посетительницы парка, которую укусил лев. При этом Зубков был в это время в Москве на совещании в Минэкономразвития, где как раз обсуждалась судьба «Тайгана» – крупнейшего в Европе парка львов.