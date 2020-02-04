В Ульяновской области решили с сегодняшнего дня отменить занятия в общеобразовательных организациях и в учреждениях, которые занимаются дополнительным образованием. Это делается с целью предотвратить распространение коронавируса в России. Пока карантин в школах объявлен из-за превышения в полтора раза порога заболеваемости гриппом. В Ульяновской области до 24-го февраля будет ограничено проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещения, — сообщает сайт 73online.ru.