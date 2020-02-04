В штате Айова прошел первый этап предвыборной кампании в президенты США

Это так называемые кокусы – то есть первичные выдвижения кандидатов от партий.

По всему региону люди собирались в школах, общественных центрах, церквях и многих других местах, где можно организовывать массовые мероприятия. Сначала они кратко выслушивали кандидатов, а затем граждане выбирали из них наиболее предпочтительных.

На республиканских кокусах никакой интриги не было, — почти везде с большим отрывом победил действующий президент Дональд Трамп. Он набрал более девяноста семи процентов голосов.

У демократов всё сложнее, вопреки устоявшимся правилам, они всё еще не опубликовали результаты этих собраний. В партии объяснили это тем, что показатели из трёх разных источников не сходятся. Её специалисты сейчас расследуют произошедшее, при этом они полностью исключают возможность взлома извне.

Всего за право выдвинуться от демократов борются семь человек. Американская пресса считает, что шансы есть у троих — у Джо Байдена, который был вице-президентом при Бараке Обаме, а также у сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

Первый этап предвыборной кампании проходит именно в Айове, поскольку считается, что это так называемый «штат-барометр». То есть какой результат будет там, таким он будет и в среднем по стране.