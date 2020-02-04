Z Архив новостей новости
5 1 6 384
11:03, 04 февраля 2020

В штате Айова прошел первый этап предвыборной кампании в президенты США

Это так называемые кокусы – то есть первичные выдвижения кандидатов от партий.

По всему региону люди собирались в школах, общественных центрах, церквях и многих других местах, где можно организовывать массовые мероприятия. Сначала они кратко выслушивали кандидатов, а затем граждане выбирали из них наиболее предпочтительных.

На республиканских кокусах никакой интриги не было, — почти везде с большим отрывом победил действующий президент Дональд Трамп. Он набрал более девяноста семи процентов голосов.

У демократов всё сложнее, вопреки устоявшимся правилам, они всё еще не опубликовали результаты этих собраний. В партии объяснили это тем, что показатели из трёх разных источников не сходятся. Её специалисты сейчас расследуют произошедшее, при этом они полностью исключают возможность взлома извне.

Всего за право выдвинуться от демократов борются семь человек. Американская пресса считает, что шансы есть у троих — у Джо Байдена, который был вице-президентом при Бараке Обаме, а также у сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

Первый этап предвыборной кампании проходит именно в Айове, поскольку считается, что это так называемый «штат-барометр». То есть какой результат будет там, таким он будет и в среднем по стране.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

К дням памяти жертв холокоста Если Россия хочет, чтобы чужая память о войне, память ее соседей не исказила и не вытеснила ее образ как жертвы войны и главного в ней победителя, ей лучше принять память о холокосте в той безусловной и безоговорочной форме…

5 248 6 16294 29.01
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Сергей Марков политолог

Ваше слово, панове… Перечислите то, за что у Польши вина перед Россией. Потому что извинения только с одной стороны — не путь к взаимопониманию. Извинения должны быть с обеих сторон…

5 196 6 20921 28.01
Kполитика, польша, общество, история, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что смущает в «сделке века» Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам, которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни данного конфликта не в экономике, и решить их «покупкой» лояльности точно не получится…

5 110 6 10751 29.01
Kизраиль, палестина, сша, трамп, политика, мнения
Блоги

+ Ургант извинился за шутку о Христе Ургант извинился за шутку о Христе «Пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятия»...

5 77 6 36943 28.01
8читать ;смотреть
Kправославие, телевидение, юмор, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Школа сегодня – не скажу, что это школа рабства, но это очень зависимая организация. Учитель очень задавлен, он молится на те немногие надбавки, что ему предложила власть, и поэтому чувствует себя этой власти обязанным…

5 163 6 18071 31.01
#слушать 01:44:42 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Новости

В Крыму на два месяца арестован бизнесмен Олег Зубков, который является основателем парка львов «Тайган» Об этом сообщил блогер Александр Горный со ссылкой на сына Зубкова…

5 119 6 74480
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шендерович рассказал что чувствует, когда иностранцы критикуют Россию И конечно мне досадно, что цивилизация становится заложником этой администрации», — сказал Шендерович…

5 126 6 17586 02.02
Kполитика, общество, события
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Искусство сделки Называя вещи своими именами, всё выглядело настолько топорно и вызывающе, что шансов добиться согласия палестинцев у Трампа не было. Остается понять, зачем президент США вообще затеял всю эту дурацкую комедию именно сейчас?..

5 182 6 26341 30.01
Kполитика, сша, израиль, мнения
Блоги

Видео дня

+ Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Ее членство в сообществе продлилось 47 лет…

5 55 6 7931 01.02
8читать ;смотреть
Kвеликобритания, евросоюз, общество, референдумы, политика, видео, события
Блоги

Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Палестины и Израиля Границы были предложены в рамках «сделки века»...

5 118 6 26931 28.01
Kизраиль, палестина, фото, события
Блоги

Алексей Добрынин адвокат Наамы Иссахар, партнёр Pen&Paper

Апелляция. Борьба. Свобода! Сожаление в этой истории вызывает только одно: к свободе Наама пришла не через правосудие, а через институт помилования, которому правосудие да и право не нужно. Но и помилование вряд ли могло бы случиться само по себе — без борьбы…

5 149 6 23564 29.01
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

У вас нет другого глобуса? О какой демократии мы можем говорить? О нелиберальной? Или будем мечтать о возвращении просвещенного абсолютизма? А если он окажется непросвещенным?..

5 50 6 8360 01.02
Kполитика, мужчины, государство, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

10 народных поправок в Конституцию Оппозиция должна заставить власти рассматривать свои предложения по изменению основного закона страны…

5 56 6 10151 01.02
Kконституция, рф, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Засекреченные миллиарды премьера Мишустина Нет, это я не тычу в карту мира, постоянно попадая в 17 части суши. Просто перебираю документы на элитную недвижимость семьи нового премьер-министра России…

5 314 6 114126 28.01
Kмишустин, расследования, коррупция, видео, мнения
Блоги

Александр Панчин биолог, популяризатор науки, научный журналист и писатель, лауреат премии «Просветитель»

Бог из Конституции Уточнить в Конституции кто главнее: Бог или президент. Может ли Бог вносить изменения в новую Конституцию? Сейчас вроде нет, несмотря на всемогущество…

5 53 6 9993 02.02
Kобщество, религия, политика, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Последний барьер Никто не вправе навязывать стране модель государственного устройства — ни президент, ни чиновники, ни партии, ни те или иные группы активистов…

5 64 6 12525 30.01
Kконституция, законы, власть, рф, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Крыму на два месяца арестован бизнесмен Олег Зубков, который является основателем парка львов «Тайган» Об этом сообщил блогер Александр Горный со ссылкой на сына Зубкова…

5 119 6 74435
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Моя преамбула Конституции: «Чтя память предков, передавших нам идеалы опричнины, чекизма, черносотентства, стукачества, опыт лагерей, массовых расстрелов и пыток, СМЕРШей, штрафбатов и руководствуясь их мерзкими заветами…»

5 60 6 121459 29.01
#слушать 48:00 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Примете ли вы участие в сборе денег для семей полицейских, арестованных по делу Голунова?
5 41 6 11771 31.01
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Новый дворец и Майбах Медведева Новый дворец и Майбах Медведева Эксклюзивный особняк в центре Москвы и лимузин Майбах за 57 млн рублей. Что еще нужно Дмитрию Анатольевичу Медведеву в ожидании президентского кресла…

5 50 6 325021 28.01
8читать ;смотреть
Kмедведев, архитектура, москва, видео, автомобили, события
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Есть мнение тех людей, которые работали с Мишустиным бок о бок. Оно выражается в том, что, может быть, он очень профессионален, но доверять ему ничего нельзя там, где есть деньги и имущество…

5 114 6 112769 29.01
#слушать 36:09 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8310803
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4360984

Сегодня в эфире