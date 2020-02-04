Русская православная церковь может прекратить освящение оружия массового поражения

Подготовлен соответствующий проект документа, — передает «Интерфакс». В нем отмечается, что в православной церкви не было такой традиции. Вместе с тем называется уместным благословение средств передвижения, которые военные используют на суше, на воде и в воздухе, поскольку в данном случае речь идет не столько об их освящении, сколько о сохранении жизни воинов.