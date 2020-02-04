Власти России, возможно, введут запрет на вывоз из страны медицинских масок

Как сообщает РБК, данную возможность обсуждают Минпромторг и оперативный штаб по предупреждению коронавируса. Согласно официальным данным, продажи масок выросли более чем в три раза. В некоторых регионах возник их дефицит. При этом, к примеру, в Курской области цены выросли в 35 раз.