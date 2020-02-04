Власти России, возможно, введут запрет на вывоз из страны медицинских масок

Как сообщает РБК, данную возможность обсуждают Минпромторг и оперативный штаб по предупреждению коронавируса. Согласно официальным данным, продажи масок выросли более чем в три раза. В некоторых регионах возник их дефицит. При этом, к примеру, в Курской области цены выросли в 35 раз.
2020-02-04T11:01:00+03:00
2020-02-04T11:02:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:01, 04 февраля 2020
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