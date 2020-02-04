Минздрав не может прогнозировать развитие коронавируса в России, но готовится к возможной масштабной инфекции

Для предотвращения летальных исходов из резервного фонда выделено 1,2 миллиарда рублей.

Власти определили место для эвакуации российских граждан из Китая. Уже сегодня туда направятся инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи для занятий непосредственно с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий в период инкубационного периода. Об этом сообщил замглавы Минздрава Сергей Краевой, не уточнив, где находится это место. Он отметил, что речь идет не только о россиянах, но и о гражданах ряда стран СНГ. Консультации проводятся и с врачами в регионах. Кроме того, Минздрав организовал круглосуточную консультативную помощь по телефону.

Между тем, замминистра признал, что в связи с отсутствием у России «живого» штамма из Китая тормозится создание вакцины от коронавируса. Она может появиться не раньше конца 2021 года, полагают в Российском центре программ ВОЗ.

Из-за риска распространения инфекции Роспотребнадзор видит необходимость в усилении контроля на внутрероссийских рейсах, сообщил замруководителя ведомства Вячеслав Смоленский. Впрочем, он подчеркнул, что пока новых случаев заболевания

в России не зарегистрировано.

Ранее сообщалось о двух заболевших — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба — граждане Китая. Они госпитализированы.