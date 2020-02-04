Роспотребнадзор: Из-за распространения коронавируса есть потребность в допконтроле на внутренних рейсах в России

Из-за распространения коронавируса есть потребность в дополнительном контроле на внутренних рейсах в России. Так считают в Роспотребнадзоре. Новых случаев заболевания в нашей стране не зафиксировано. Согласно официальным данным, были выявлены два человека с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба – граждане Китая. Один из них идет на поправку.

Чартерные рейсы между Россией и КНР будут прекращены 14 февраля. Оснований для полного закрытия авиасообщения между двумя странами нет. Об этом сообщила вице-премьер Россиии Татьяна Голикова.

Большая часть пассажиров, прилетающих из Китая в специальный терминал Шереметьево, следуют транзитными рейсами и не остаются в России, добавила Татьяна Голикова.