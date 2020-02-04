В Гонконге зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая

До этого мужчина умер на Филиппинах. В Китае ситуация ухудшается: число заражённых превысило 20 тысяч, погибших более четырёхсот.

Житель Гонконга, ему 39 лет, умер ночью в больнице. Туда он попал после того как пару недель назад съездил в город Ухань и вскоре вернулся обратно. Причиной смерти газета South China Morning Post называет внезапную сердечную недостаточность, вызванную коронавирусом. Новый тип пневмонии медики выявили и у мамы умершего, в Ухань она не ездила. В Китае болезнь набирает обороты. Коронавирус унёс больше жизней, чем атипичная пневмония в 2003 году. Власти уверяют, что найдут способ справиться с новой инфекцией. В госкомитете по делам здравоохранения утверждают, что уровень смертности от коронавируса нового типа очень низкий — чуть больше двух процентов от всего числа заражённых. Напомним, что Россия и ряд других стран уже ограничили авиасообщение с Китаем, закрыта граница на Дальнем Востоке, РЖД на время отменила все пассажирские поезда в Китай. Новых заболевших не выявлено, сообщил Роспотребнадзор. Пока речь идёт о двух китайцах, они в больницах в Чите и Тюмени. При этом ведомство попросило усилить контроль на внутренних рейсах.

Глава МИД Китая Ван И. выступил против международных ограничений в отношении Китая из-за коронавируса. Тем временем Всемирный банк обсуждает с Пекином меры оказания помощи в борьбе с опасной инфекцией.