Сотрудники банков в РФ, возможно, получат право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен

Сотрудники банков и коллекторских агентств в России, возможно, получат право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен. Им могут присвоить специальные цифровые идентификаторы. Как пишет РБК, об этом говорится в новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов. В Минюсте говорят, что изменения направлены на защиту персональных данных коллекторов. Работа над документом продолжается.