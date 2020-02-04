Сотрудники банков в РФ, возможно, получат право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен

Сотрудники банков и коллекторских агентств в России, возможно, получат право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен. Им могут присвоить специальные цифровые идентификаторы. Как пишет РБК, об этом говорится в новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов. В Минюсте говорят, что изменения направлены на защиту персональных данных коллекторов. Работа над документом продолжается.
2020-02-04T10:02:00+03:00
2020-02-04T10:04:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582030-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:02, 04 февраля 2020
Загрузка комментариев...