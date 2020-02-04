Минфин Хакасии сообщил о нехватке денег на школы и детские сады

Консолидированный бюджет Республики не сбалансирован на 14 миллиардов рублей.

Плановые расходы Хакасии на текущий год, согласно справке Минфина, составляют 37,7 миллиардов рублей. Соответственно, недостающие 14 миллиардов – это более трети от общей суммы, пишет РБК. Если не учитывать просроченную задолженность хакасского правительства в объеме 3,6 миллиарда и менее миллиарда госдолга, то непокрытый дефицит республики составит 10 миллиардов, подтвердили в республиканском Минфине. В результате бюджетным учреждениям не хватает денег на оплату коммунальных услуг, электроэнергию, питание и связь. Под угрозой отключения от света оказались социальные объекты, в том числе детские сады и школы. Из-за неоплаты счетов поставщики отказываются поставлять туда продукты питания. Единственный выход из ситуации Минфин республики видит в наращивании дотаций региона. Сейчас решается вопрос обращения в федеральные органы по этому поводу. Кроме того, рассматривается вопрос получения коммерческого кредита в банке в размере нескольких миллиардов рублей.

Хакасия — один из немногих регионов, во главе которого стоит представитель оппозиционной парламентской партии: осенью 2018 года республику возглавил коммунист Валентин Коновалов.