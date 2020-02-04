Украина может подать новые иски против России

Чего они будут касаться — неизвестно.

Юристы сейчас собирают доказательства и обоснования для того, чтобы представить в международные суды еще один-два иска, — сказал в интервью украинскому сайту «главком» министр юстиции Денис Малюська. Он отметил, что какой-либо еще информации по этой теме раскрывать не намерен, цитирую, «ведь с той стороны за нами тоже следят», конец цитаты. Глава ведомства добавил, что хочет, чтобы новые обращения были для России сюрпризом.

Сейчас международные инстанции рассматривают пять исков Украины к России. Одни касаются Крыма, то есть это нарушение прав Киева на доступ к природным ископаемым, находящимся на полуострове и притеснение крымских татар. Другие – Донбасса, например, это обвинение в поставках оружия бойцам самопровозглашенных республик.

Предполагается, что решения по этим искам будут принимать по несколько лет. Пока что ни одно из этих обращений полностью не рассмотрено.

Также о возможных новых исках ранее рассказывали в компании «Нафтогаз Украины».