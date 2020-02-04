ЕСПЧ сегодня, как ожидается, вынесет решение сразу по двум жалобам россиян о пытках в полиции

Европейский суд по правам человека сегодня, как ожидается, вынесет решение сразу по двум жалобам россиян о пытках в полиции.

Кровоподтеки на лице, на пояснице, гематомы, раны на руках зафиксировали врачи у жителя Дагестана Биярслана Акаева в феврале 2017 года. К медикам он попал лишь спустя двое суток после того, как его пытали полицейские. Они становили его, когда мужчина ехал в соседнее село, чтобы принести соболезнования родственникам умершей тети. Вместо этого силовики в масках отвезли Акаева в лес, избили, в том числе ногами по голове, пытали электрошокером, подбросили ему гранату и переделанный под стрельбу боевыми патронами стартовый пистолет. Его заставили подписать признание в том, что он якобы помогал главарю местного незаконного вооруженного формирования. Акаев получил 9 лет колонии строгого режима, а полицейские так и не были привлечены к ответственности. Вторую жалобу направила защита жителя Татарстана Айрата Ситдикова, осужденного по так называемому делу «Чистопольского джамаата». Он рассказывал, что его в Нижнекамске его пытали неоднократно. Первый раз — привязали ноги к голове, применяли электрошокер — клеммы подключали к рукам, ногам и гениталиями. Это продолжалось по нескольку часов. Уголовное дело заведено не было.

Россия по итогам 2019 года осталась лидерам по числу обращений в ЕСПЧ.