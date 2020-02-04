Скандал разразился до начала пресс-брифинга британского премьера Бориса Джонсона

Все журналисты ушли с мероприятия после отказа пустить на него некоторых коллег.

Корреспонденты Independent, Mirror, Huffington Post и ряда других СМИ оказались в чёрном списке. В основном это издания с левой политической ориентацией, они много критикуют правительство Британии, отмечает BBC. Отдельным журналистам не разрешили присутствовать на брифинге Бориса Джонсона в его резиденции на Даунинг-стрит. Всех досмотрела служба безопасности, с аккредитации ни у кого тоже проблем не было, отмечает британская телерадиокорпорация. Мероприятие было посвящено теме взаимоотношений Лондона и Брюсселя после формального выхода Британии из Евросоюза в прошлую пятницу. Журналисты других СМИ, которых на встречу с главой правительства страны пустили, в знак протеста с брифинга ушли. Представители Джонсона спешат погасить конфликт с прессой. Они уверяют, что мероприятие устроили только для отдельных журналистов, поскольку до него Джонсон провёл открытую пресс-конференцию и на ней могли присутствовать корреспонденты любых изданий.

Последние недели отношения премьера с прессой стали крайне напряжёнными, отмечают британские СМИ. Джонсона даже начали сравнивать с президентом США Дональдом Трампом, который пытается избегать общения с критически настроенными изданиями.