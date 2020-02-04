В России сегодня вспоминают Ялтинскую конференцию 1945-го года

Запланировано проведение памятных и просветительских мероприятий, приуроченных к ее 75-летию. Встреча представителей СССР, США и Великобритании была посвящена установлению послевоенного мирового порядка. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ООН необходимо адаптировать к современным реалиям. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал направить материалы о Ялтинской конференции в парламенты США, Великобритании, Франции, Польши и Украины.

Несколько лет назад о роли Ялтинской конференции говорил Владимир Путин.

Различные мероприятия, посвященные 75-летию Ялтинской конференции, проходят и в других странах. Так, по данным ТАСС, выставка фотографий открылась в Гаване в Музее революции.