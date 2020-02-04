Госдума рассмотрит законопроект о проведении 22-го июня всероссийской минуты молчания

Соавторами документа стали представители всех думских фракций. В пояснительной записке говорится, что «это станет предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии, а также позволит сохранить и защитить историческую память». Общероссийская минута молчания, скорее всего, будет объявляться 22-го июня в 12:15 по московскому времени – это время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.