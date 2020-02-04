Россия с сегодняшнего дня ограничивает въезд иностранцев с территории Китая

Пункт пропуска будет работать только в аэропорту «Шереметьево». Регионам поручено провести разъяснительную работу среди населения.



На территории Китая не осталось организованных туристов из России. Все остальные россияне, находящиеся в КНР, могут также вернуться на родину. Об этом «Эху Москвы» рассказал советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

По информации Роспотребнадзора, все прибывающие пассажиры из Китая проходят проверку на предмет заражения, добавил Дмитрий Горин.

Число больных новым коронавирусом в Китае превысило уже 20 тысяч человек. Скончались более 400, при этом более 600 человек выписаны после успешного курса лечения. Китайский Минздрав подчеркивает, что смертность от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае составляет 2% — это значительно ниже, чем при заболевании антипичной пневмонией.