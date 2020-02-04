Россия с сегодняшнего дня ограничивает въезд иностранцев с территории Китая

Пункт пропуска будет работать только в аэропорту «Шереметьево». Регионам поручено провести разъяснительную работу среди населения.

Число больных новым коронавирусом в Китае превысило уже 20 тысяч человек. Скончались более 400, при этом более 600 человек выписаны после успешного курса лечения. Китайский Минздрав подчеркивает, что смертность от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае составляет 2% — это значительно ниже, чем при заболевании антипичной пневмонией.