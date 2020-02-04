Всемирный день борьбы против рака отмечается сегодня

Одна из проблем, препятствующих лечению этой болезни, заключается в несвоевременной диагностике и недостаточной квалификации врачей. Об этом в эфире телеканала «Дождь» говорил ранее хирург-онколог Андрей Павленко. Он умер в начале января от рака желудка. Он до последнего продолжал работать и вел проект «Жизнь человека», посвященный борьбе с болезнью.