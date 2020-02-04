Родители фигурантов дела «Сети» написали открытое письмо Владимиру Путину

В тексте, опубликованном «Новой газетой» они попросили президента обратить внимание на уголовное преследование их детей. Отмечается, что надзорные органы так и не расследовали должным образом жалобы на пытки, которым подвергались обвиняемые.

Накануне у администрации президента в Москве прошли одиночные пикеты. Большое число собравшихся выступило в защиту фигурантов дела «Сети».

Властям будет невыгодно, если молодые люди получат длительные тюремные сроки, именно эту мысль и хотят донести до администрации участники акции. Об этом «Эху Москвы» сказал глава движения «За права человека» Лев Пономарев. Он сравнил запрошенные приговоры по делу «Сети» — от 6 до 18 лет колонии — с деятельностью НКВД в 1930-х годах.

Дело было возбуждено осенью 2017 года. По версии следствия члены организации, признанной в России террористической и запрещенной, планировали устроить мятеж и серию взрывов во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов. Сейчас в СИЗО находятся девять фигурантов. Правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.