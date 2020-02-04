Инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства. Ранее РБК писал, что на форум обычно прилетает большая делегация из Китая, а из-за вспышки эпидемии участникам из КНР могли отказать в визах.

Экономика России и других стран, ведущих финансовые отношения с Китаем, серьезно пострадает от вспышки коронавирусной инфекции. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал президент и первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев. Он допустил, что в ближайшем будущем в российских магазинах возможен дефицит непродовольственных и сопутствующих товаров.

На днях кабмин внес новый тип коронавируса в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Вспышка болезни в Китае унесла жизни 425 человек, число заразившихся превысило 20 тысяч.