Штраф по иску московского метро к оппозиционерам списали семь раз

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в Facebook, что с его счета, а также счетов главы московского штаба Навального Олега Степанова и главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина сняли по 56 тысяч рублей. Причем у последнего списание произошло четыре раза. При этом ранее Алексей Навальный штраф уже оплатил.

Всего за летние акции протеста в Москве с оппозиционеров пытаются взыскать почти 30 миллионов рублей. Иски подали Мосгортранс, МВД и прокуратура, а также столичный метрополитен и ресторан «Армения».