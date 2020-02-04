Структуры «Ростеха» вложат миллиард рублей в создание защищенных смарфтонов и планшетов

Как пишет «Коммерсант», компании рассчитывают, что отечественные устройства, собранные в Калуге, могут заинтересовать госсектор. Планируется, что порядка 2 тысяч изделий выпустят уже до конца года. Розничная цена может составить от 60 до 90 тысяч рублей.

Эксперты указывают на то, что спрос на подобные устройства действительно есть как в государственном, так и в частном секторе. Однако, весь вопрос в том, не будут ли гаджеты уступать современным телефонам популярных марок. Если разработка окажется слабее конкурентов, люди от нее откажутся.