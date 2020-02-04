Большинство штрафов нового Кодекса об административных правонарушениях можно будет оплатить со скидкой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст. Предполагается, что особый порядок может распространиться на все статьи, за исключением грубых и отдельных нарушений в области дорожного движения. Скидка составит 50%.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» назвал проект нового КоАП «репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения». Документ, в частности, предусматривает радикальное ужесточение наказаний для водителей.