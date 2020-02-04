США в четверг представят Совбезу ООН план по палестино-израильскому урегулированию

Как рассказал бельгийский постпред при международной организации Марк Пекстен, в презентации примет участие старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Глава Белого дома представил так называемую «сделку века» в конце января. Он предложил узаконить Иерусалим в качестве неделимой столицы Израиля и распространить суверенитет еврейского государства над большей частью долины реки Иордан. Также он пообещал признать Восточный Иерусалим палестинской столицей. Палестина отказывается заключать соглашение, но готова вести переговоры.