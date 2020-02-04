Цена нефти Brent упала до минимума за последний год

На лондонской бирже она подешевела ниже отметки в 55 долларов – сообщает «Интерфакс».

Это произошло на фоне обвала спроса в Китае. КНР – крупнейший импортер сырья – сократил поставки на 20% — пишет Блумберг. По оценке агентства, такое снижение спроса – сильнейшее на нефтяном рынке со времен финансового кризиса 2008 года и самое внезапное с момента теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

Накануне после открытия торгов рухнул китайский фондовый рынок. Доходность государственных облигаций, которые активнее всего торгуются на бирже, упала до минимума с 2014 года