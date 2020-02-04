Российский инвестиционный форум в Сочи отменен из-за нового коронавируса

В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что мероприятие переносится в целях предупреждения распространения болезни на территории страны. Отменить его ранее предлагала вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет профильный штаб.

По последним данным, жертвами вируса в Китае стали 425 человек, более 20 тысяч заражены. Абсолютное большинство скончавшихся – из столицы провинции Хубэй, города Ухань – эпицентра распространения вируса.