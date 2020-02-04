В Москве на 70 году жизни умер писатель и переводчик Евгений Витковский

Об этом в фейсбуке написала его супруга Ольга Кольцова. Ранее стало известно, что он находился в больнице, где был введен в состояние медикаментозной комы.

Среди переводов Витковского – книги Оскара Уайльда, Джона Мильтона, Редьярда Киплинга и других. Он также был известен как писатель-фантаст. Среди его работ – трехтомник «Павел II» и его продолжения. В 2014 году Витковский был удостоен международной премии «Серебряный век».