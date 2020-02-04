Британский премьер отказался пускать на пресс-брифинг корреспондентов газет Independent и Mirror

В знак протеста все журналисты ушли с мероприятия. Об этом пишет The Guardian.

Представители Бориса Джонсона пояснили, что встреча была предназначена только для журналистов, чьей специализацией является Брескит. Пресс-брифинг был посвящен будущим взаимоотношениям Соединенного Королевства и Евросоюза. Однако газета подчеркивает, что инцидент отражает то, насколько велика напряженность в отношениях главы правительства и прессы, которая в последние недели только усилилась.