В кампусе университета Техаса неизвестный открыл стрельбу

– передает Associated Press. В учебном заведении отменили все занятия, после получения информации о стрельбе полиция предписала преподавателям и студентам не покидать помещений, в которых они находились. Личность предполагаемого злоумышленника не установлена. Удалось ли его задержать пока неясно.
2020-02-04T04:03:00+03:00
2020-02-04T04:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 04 февраля 2020
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