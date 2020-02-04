В США начали расследование против братьев Ананьевых

Цель – выяснить, присвоили ли бывшие владельцы Промсвязьбанка незаконно миллионы долларов, и содействовали ли этому американские банки – пишут «Ведомости». Компания, в интересах которой проводятся следственные действия, создана бывшими клиентами ПСБ.

В сентябре прошлого года суд в Москве заочно арестовал братьев. Следствие считает, что они могли вывести из организации более 200 миллиардов рублей.