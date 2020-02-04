WADA запросило открытые слушания по спору, связанному с Российским антидопинговым агентством

Расследование вызвало огромный интерес во всем мире – отметил глава организации Оливье Ниггли – поэтому все должны иметь возможность ознакомиться с аргументами сторон. Соответствующий запрос поступил в Спортивней арбитражный суд – пишет «Коммерсант».

В позапрошлом месяце Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов на четыре года от участия в международных соревнованиях. Атлетам, не замеченным в допинговых нарушениях, позволят выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.