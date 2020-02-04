Z Архив новостей новости
5 1 6 470
04:03, 04 февраля 2020

WADA запросило открытые слушания по спору, связанному с Российским антидопинговым агентством

Расследование вызвало огромный интерес во всем мире – отметил глава организации Оливье Ниггли – поэтому все должны иметь возможность ознакомиться с аргументами сторон. Соответствующий запрос поступил в Спортивней арбитражный суд – пишет «Коммерсант».
В позапрошлом месяце Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов на четыре года от участия в международных соревнованиях. Атлетам, не замеченным в допинговых нарушениях, позволят выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил президент Украины…

5 401 6 43100 28.01
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, история, вторая мировая, ссср, германия, зеленский, политика, видео, события
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Неудобно вышло Но как же ботики опять зашевелились, как кинулись на защиту нового министра! Молодец, что Макаревича умыла — он же предатель, для фашистов поёт! Я уж думал, у них финансирование кончилось…

5 368 6 108581 28.01
Kминкульт, мединский, любимова, кино, музыка, конфликты, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

К дням памяти жертв холокоста Если Россия хочет, чтобы чужая память о войне, память ее соседей не исказила и не вытеснила ее образ как жертвы войны и главного в ней победителя, ей лучше принять память о холокосте в той безусловной и безоговорочной форме…

5 243 6 16063 29.01
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Сядут ли те, кто сажал Константина Котова? Важно не только наказать тех, кто посадил невиновного. Важно создать прецедент — чтобы другие судьи задумались, вынося подобные решения…

5 63 6 25948 28.01
Kаресты, суды, законы, рф, политика, мнения
Блоги

Сергей Марков политолог

Ваше слово, панове… Перечислите то, за что у Польши вина перед Россией. Потому что извинения только с одной стороны — не путь к взаимопониманию. Извинения должны быть с обеих сторон…

5 194 6 20720 28.01
Kполитика, польша, общество, история, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что смущает в «сделке века» Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам, которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни данного конфликта не в экономике, и решить их «покупкой» лояльности точно не получится…

5 110 6 10723 29.01
Kизраиль, палестина, сша, трамп, политика, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

О страшных цифрах наших потерь Вопрос, который следует поставить, не в том, кто развязал страшную бойню 1939-1945 гг. Он в том, есть ли в мире страна, в которой её собственные власти нанесли народу в разы большие демографические потери, чем любые сторонние силы?..

5 326 6 107073 28.01
Kистория, войны, вторая мировая, власть, рф, трагедии, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Школа сегодня – не скажу, что это школа рабства, но это очень зависимая организация. Учитель очень задавлен, он молится на те немногие надбавки, что ему предложила власть, и поэтому чувствует себя этой власти обязанным…

5 170 6 17863 31.01
#слушать 01:44:42 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

+ Ургант извинился за шутку о Христе Ургант извинился за шутку о Христе «Пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятия»...

5 77 6 36907 28.01
8читать ;смотреть
Kправославие, телевидение, юмор, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шендерович рассказал что чувствует, когда иностранцы критикуют Россию И конечно мне досадно, что цивилизация становится заложником этой администрации», — сказал Шендерович…

5 125 6 17138 02.02
Kполитика, общество, события
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Искусство сделки Называя вещи своими именами, всё выглядело настолько топорно и вызывающе, что шансов добиться согласия палестинцев у Трампа не было. Остается понять, зачем президент США вообще затеял всю эту дурацкую комедию именно сейчас?..

5 182 6 26310 30.01
Kполитика, сша, израиль, мнения
Блоги

Видео дня

+ Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза Ее членство в сообществе продлилось 47 лет…

5 55 6 7922 01.02
8читать ;смотреть
Kвеликобритания, евросоюз, общество, референдумы, политика, видео, события
Блоги

Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Палестины и Израиля Границы были предложены в рамках «сделки века»...

5 118 6 26902 28.01
Kизраиль, палестина, фото, события
Блоги

Алексей Добрынин адвокат Наамы Иссахар, партнёр Pen&Paper

Апелляция. Борьба. Свобода! Сожаление в этой истории вызывает только одно: к свободе Наама пришла не через правосудие, а через институт помилования, которому правосудие да и право не нужно. Но и помилование вряд ли могло бы случиться само по себе — без борьбы…

5 149 6 23544 29.01
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

У вас нет другого глобуса? О какой демократии мы можем говорить? О нелиберальной? Или будем мечтать о возвращении просвещенного абсолютизма? А если он окажется непросвещенным?..

5 50 6 8329 01.02
Kполитика, мужчины, государство, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

+ Очень надеюсь, что эта история с Олегом Зубковым благополучно разрешится Очень надеюсь, что эта история с Олегом Зубковым благополучно разрешится Глава Крыма Сергей Аксёнов лично дал гарантию поручительства, чтобы Олег не сидел в СИЗО…

5 76 6 13262 03.02
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, правосудие, видео, крым, мнения

Популярное за неделю

Новости

Нидерланды предъявили обвинение четырем фигурантам дела о крушении малазийского Боинга над Донбассом Первое судебное слушание запланировано на 9 марта

5 4 6 5636
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Моя преамбула Конституции: «Чтя память предков, передавших нам идеалы опричнины, чекизма, черносотентства, стукачества, опыт лагерей, массовых расстрелов и пыток, СМЕРШей, штрафбатов и руководствуясь их мерзкими заветами…»

5 60 6 120772 29.01
#слушать 48:00 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Примете ли вы участие в сборе денег для семей полицейских, арестованных по делу Голунова?
5 37 6 11301 31.01
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Новый дворец и Майбах Медведева Новый дворец и Майбах Медведева Эксклюзивный особняк в центре Москвы и лимузин Майбах за 57 млн рублей. Что еще нужно Дмитрию Анатольевичу Медведеву в ожидании президентского кресла…

5 50 6 324563 28.01
8читать ;смотреть
Kмедведев, архитектура, москва, видео, автомобили, события
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Есть мнение тех людей, которые работали с Мишустиным бок о бок. Оно выражается в том, что, может быть, он очень профессионален, но доверять ему ничего нельзя там, где есть деньги и имущество…

5 114 6 112444 29.01
#слушать 36:09 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8310613
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4360804

Сегодня в эфире