Британия в течение 15 лет намерена запретить продажу бензиновых, дизельных и гибридный автомобилей

Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера Бориса Джонсона. Как отмечает ТАСС, ранее власти Соединенного Королевства, говоря о сроках запрета, называли 2040 год, а о гибридных машинах речь и вовсе не вели. Однако теперь Лондон намерен воплотить в жизнь один из самых жестких законов в мире по защите экологии, сведя к середине века выбросы парниковых газов к нулю.

Инициатива была внесена в парламент летом прошлого года.