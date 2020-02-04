CША впервые с 2008 года могут назначить посла в Белоруссии

На этот пост претендует Джулия Фишер – заместитель госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС – пишет журнал Foreign Policy. Ранее дипломат занимала должность заместителя постпреда страны при НАТО и была прикреплена к американским посольствам на Украине, в Грузии и России. Если Дональд Трамп решит выдвинуть ее кандидатуру, Фишер должен будет утвердить Сенат.

В минувшую субботу Майк Помпео стал первым госсекретарем за четверть века, посетившим Белоруссию. В ходе пресс-конференции он подчеркнул, как важно направить посла США в Минск.