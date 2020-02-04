Власти Санкт-Петербурга не были уведомлены о сносе спортивно-концертного комплекса

Кто занимался демонтажем, при котором погиб рабочий, в Смольном тоже не знают. Об этом сказал вице-губернатор города Максим Соколов – передает «Интерфакс». Он не стал давать оценку действиям подрядчиков, занимавшимся сносом.

Здание обрушилось на прошлой неделе во время демонтажа. По данным интернет-газеты «Фонтанка», организация не имела опыта в проведении таких работ, а руководство якобы вынудило сотрудника работать без страховки. Стройку новой арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года ведет бизнесмен Геннадий Тимченко.