Производители гаджетов попросили сдвинуть сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения

В отзыве Ассоциации торговых компаний говорится о том, что производители и ритейлеры не успеют подготовиться к вступлению закона в силу – пишет РБК. Предполагается, что это должно произойти уже в июле. Однако компании убеждают ФАС перенести срок на полгода.

Закон обяжет устанавливать на смартфоны российские программы, одобренные правительством. Одним из требований к ПО является «формирование духовно-нравственных ценностей». Против нововведения выступали Microsoft, Intel и Apple.