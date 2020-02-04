Нидерланды предъявили обвинение четырем фигурантам дела о крушении малазийского Боинга над Донбассом

Адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, рассказала ТАСС, что подозреваемых вызывают для следственный действий. Первое судебное слушание запланировано на 9 марта. Намерены ли они явиться в суд – не уточняется.

Прошлым летом Совместная следственная группа назвала имена подозреваемых в трагедии – это украинец Леонид Харченко и россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин. По данным следствия, все они причастны к доставке на территорию Украины зенитного комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер. Российские власти продолжают отрицать свою причастность к катастрофе, жертвами которой в 2014 году стали почти 300 пассажиров и членов экипажа.