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02:04, 04 февраля 2020

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории кинопроката России и СНГ

Комедия побила рекорд, установленный спортивной драмой «Движение вверх». Ко вчерашнему вечеру, по данным профильного сайта kinobussines.com, «Холоп» заработал более 3 миллиардов рублей.
Самым кассовым фильмом в кинотеатрах нашей страны остается «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший более 10 лет назад. Он опережает российскую комедию на полмиллиарда рублей.



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