«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории кинопроката России и СНГ

Комедия побила рекорд, установленный спортивной драмой «Движение вверх». Ко вчерашнему вечеру, по данным профильного сайта kinobussines.com, «Холоп» заработал более 3 миллиардов рублей.

Самым кассовым фильмом в кинотеатрах нашей страны остается «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший более 10 лет назад. Он опережает российскую комедию на полмиллиарда рублей.