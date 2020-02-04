Защита владельца крымского сафари-парка «Тайган» сегодня обжалует его арест

Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца из-за его неявки в суд. Адвокат в разговоре с «Интерфаксом» выразил уверенность, что намерение главы полуострова Сергея Аксенова выступить в качестве поручителя, поможет предпринимателю выйти на свободу.

Частный парк львов, который называют крупнейшим в Европе, остается закрытым с конца прошлого года, после нескольких происшествий с участием посетителей. Зубков попал в СИЗО из-за того, что 20 января не явился на заседание суда. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе парка, в этот день бизнесмен находился на совещании в Минэкономразвития.